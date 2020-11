La Casertana torna a vincere in campionato, secco 0-3 in terra pugliese

Prima vittoria stagionale in casa Casertana, la squadra di mister Guidi ha centrato la prima vittoria stagionale con un secco 1-3 in terra pugliese.

Una vittoria che vale ora sia per la classifica (che per il momento desta preoccupazione), sia per Guidi che sembrava ad un passo dall’ esonero.

C’è poco tempo però per riposare, visto che mercoledì si torna in campo per il turno infrasettimanale, sempre però se la Vibonese recuperi qualche giocatore che in questa settimana è risultato positivo ( Vibonese-Foggia non si è giocata per i troppi casi nella squadra calabrese).