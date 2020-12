LA CASERTANA TORNA ALLA VITTORIA AL PINTO

CASERTA – La Casertana FC torna alla vittoria e fa suo il posticipo del lunedì. Nell’ultima giornata del turno numero 14 del girone di Lega pro o Serie C, i falchetti rossoblù, superano il Monopoli. Allo Stadio A. “Pinto” risultato di 2-1 in favore dei rossoblu del mr. Federico Guidi, avanti al 10′ con la rete di Luigi Cuppone. Il raddoppio è firmato da Nicolas Izzillo al 37′, ma il Monopoli accorcia le distanze negli istanti conclusivi della prima frazione di gioco (2-1 all’intervallo). La Casertana tiene nella ripresa sugli assalti della squadra allenata da Giuseppe Scienza, vicina al pari nei secondi finali e che non approffitta della superiorità numerica. La Casertana chiude in 9 con le espulsioni di Simone Icardi all’85’ e di Dramane Konaté al 92′. Prima vittoria casalinga per i falchetti.

Tabellini match

Casertana-Monopoli 2-1



Marcatori: 10′ Cuppone (C), 37′ Izzillo (C), 47′ pt Zambataro (M)

Casertana (4-3-3): Avella; Hadziosmanovic, Buschiazzo, Konaté, Setola; Izzillo, S. Santoro, Icardi, Pacilli (40′ st Matese), Castaldo, Cuppone. All. Guidi. A disp. Dekic, Zivkovic, Longobardo, Petito, Petruccelli, Ciriello, Valeau, Origlia, Varesanovic, De Lucia, Polito

Monopoli (3-5-2): Menegatti; Nicoletti (28′ st Sales), Giosa, Mercadante; Zambataro (26′ st Tazzer); Piccinni (26′ st Vassallo), Giorno, Paolucci, Guiebre; Samele (15′ st Marilungo), Starita (15′ st D. Santoro). All. Scienza. A disp. Pozzer, Bastrini, Arlotti, Antonacci, Nina, Lombardo, Rimoli

Arbitro: Tremolada

Assistenti: Conti e Biffi

Quarto ufficiale: Longo

Ammoniti: Hadžiosmanovic, Castaldo, S.Santoro (C), Giorno, Starita, Zambataro (M)

Espulsi: 39′ st Icardi, 47’ st Konate (C)

Recupero: 2′ pt, 5′ st