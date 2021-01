La Casertana vince a Castellamare

Serie C Lega pro, la Casertana è corsara in terra napoletana, vittoria per 2-0 contro la Juve Stabia che a quanto pare è in crisi nera.

Si è giocato dunque il recupero del girone C questo quanto accaduto nel match: i rossoblù sono usciti vittoriosi grazie alle marcature di Turchetta e Castaldo. Un successo che alimenta la serie positiva dei falchetti e manda in crisi le vespe gialloblù, al terzo k.o. di fila.

Partita scoppiettante all’avvio con occasioni da una parte e dall’altra: molto bene a chiamati al lavoro nonchè anche protagonisti i portieri Avella e Tomei, più volte sollecitati hanno difeso egregiamente le loro porte. Ma a passare in vantaggio è la Casertana sul finire del primo tempo: Cuppone assist per Turchetta che va in gol con una bella conclusione.

A inizio ripresa la gara parte con lo stesso botta e risposta: Juve Stabia pericolosa subito pericolosa, con Romero e Borrelli, poi un paio di tiri dal limite della Casertana con Del Grosso e Castaldo. Il ritmo inizia poi a calare e la Juve Stabia non riesce nel forcing finale. Nei minuti di recupero sono gli ospiti a trovare, di nuovo, la rete: Cuppone serve Castaldo che mette la palla all’angolo e chiude la contesa.

Continua a volare la Casertana, ora sale in zona playoff; in crisi la Juve Stabia che esce dalla top ten della classifica.

JUVE STABIA-CASERTANA 0-2

JUVE STABIA (4-3-3): Tomei, Garattoni (77’ Guarracino), Troest, Allievi, Mulé; Vallocchia, Berardocco, Scaccabarozzi; Fantacci (86’ Ripa), Cernigoi (15’ Romero), Borrelli. A disp. Lazzari, Russo, Elizalde, Romero, Bovo, Codromaz, Golfo, Volpicelli, Oliva. All. Pasquale Padalino

CASERTANA (4-3-3): Avella; Hadziosmanovic, Buschiazzo, Carillo, Del Grosso; Matese (62’ Polito), Santoro, Icardi; Cuppone, Castaldo, Turchetta (93’ Rillo). A disp. Dekic, Zivkovic, Setola, Varesanovic, De Lucia. All. Federico Guidi

ARBITRO: Sajmir Kumara di Verona (Salvatore Emilio Buonocore di Marsala e Federico Pragliola di Terni; IV ufficiale Claudio Petrella di Viterbo)

RETI: 44’ Turchetta; 92’ Castaldo