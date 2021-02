La Casertana vince di misura contro il Potenza

La Casertana nel match delle ore 12.30 ha battuto il Potenza nella partita valevole per il girone di Lega pro serie C, girone C allo stadio A. Pinto.

Durante i primi dieci minuti di gara la Casertana sembra essere scesa in campo in maniera timida, fino a quel momento si è visto poco e niente da parte dei padroni di casa. Sicuramente gli uomini di Mister Guidi hanno preferito studiare bene l’avversario, prendendo bene le misure per evitare qualche errore.

Il gol partita è stato siglato da Simone Rosso che gonfia la rete con un bel gol.