La Casertana vince e si gode il primato, malissimo la Nocerina

Con la vittoria di ieri la Casertana si conferma come una delle maggiori candidate alla promozione .Giornata nera invece per la Nocerina che ne prende 6 in quel di Fasano e vede la vetta allontanarsi sempre di più. Vince il Nola per 2-0 contro Il Molfetta

Risultati: Casarano-Sorrento 1-1, Casertana-Bitonto 2-1, Fasano-Nocerina 6-1, Lavello-Matino 1-0, Nola-Molfetta 2-0, Altamura-San Giorgio 1-2, Cerignola-Mariglianese 4-0, Bisceglie-Rotonda 0-0, Gravina-Brindisi 2-1, Nardo-Francavilla 2-3

Classifica: