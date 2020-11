La Casertana vince in trasferta

La Casertana FC vince in trasferta sul campo del Francavilla.

La partita è iniziata alle ore 21 e non alle ore 15.00 per dei tamponi positivi all’interno del Francavilla, partita dunque piena di incognite, al punto che ci chiediamo il motivo per cui non sia stata rinviata.

Ad ogni modo, nonostante un buon avvio di gara sono i campani a sbloccare il risultato al ‘22 con la rete di Carillo. Ad inizio ripresa è nuovamente la Casertana ad andare in goal,con il raddoppio che porta la firma di Cuppone.

Verso l’ora di gioco gli ospiti restano in dieci uomini per l’espulsione di Buschiazzo, ma trovano addirittura il gol del 3-0 con Icardi al ‘69. Inutile, ai fini del risultato, il goal della bandiera di Sparandeo, con la partita che terminerà per l’appunto sull’1-3.

Virtus Francavilla che resta a quota 8 in classifica. Nel prossimo turno impegno in trasferta sul campo della capolista Ternana, i falchi rossoblù aggiungono tre punti che possono far “morale” dopo le sconfitte iniziali.

Per chi volesse vedere la sintesi del match , postiamo il link della partita.