La casetta dei libri, incontro con Angelo Ianniello

(Piazza Statuto) — A Casaluce è stata da pochi giorni inaugurata “La casetta dei libri” e ci si augura possa diventare presidio di cultura.

Hanno collaborato e partecipato a questo entusiasmante progetto e per questo si ringraziano il consigliere Francesco Tozzi per le casette, l’assessore Antonio Castellano e gli operai addetti alla manutenzione del Comune di Casaluce per l’installazione, la giunta per aver accolto la proposta e l’amministrazione tutta per il supporto. Pasquale Gnasso Editore, Libreria Il Dono attraverso il prof. Allegro Fortunato e l’ing. Ortensio Falco, La Cartolerie di d’Alesio Luigi, gli scrittori Stefano Cortese, Lidia e Angelo Ianniello, Raffaele Piccolo, Beniamino De Michele, Joel Pagliuca per aver donato tanti libri in questi mesi e durante l’inaugurazione. La Pro Loco di Casaluce “Casaluci” APS, Fare Ambiente Campania Fareambientecasaluce ViverSano, l’associazione giovanile “La nostra Voce”, il Forum Giovani della Regione Campania con Antonio Portaro. Francesco Ianniello e Gianni Riccardo per le bellissime immagini.

Giovedì, alle ore 18:00, primo appuntamento è stato fissato il primo appuntamento con Angelo Ianniello, autore del testo “Felicemente morte”.

Durante il dialogo, l’autore condividerà la sua visione, il suo percorso e le ragioni che lo hanno spinto a trattare un tema così complesso e delicato.

Tutti gli appassionati di libri a partecipare!