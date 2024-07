LA CASSAZIONE CONFERMA: CIPRIANO CHIANESE

La Suprema Corte di Cassazione ha confermato la pericolosità sociale di Cipriano Chianese, il 73enne di Parete noto come l’ideatore delle ecomafie per conto del clan dei Casalesi. La seconda sezione della Corte, presieduta da Sergio Beltrani, ha respinto il ricorso di Chianese contro la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che a sua volta aveva confermato il decreto del tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Chianese, ex avvocato e imprenditore, è stato sottoposto a detenzione dal 2012 al 2022 per associazione a delinquere di tipo mafioso. Durante la sua attività criminale, ha creato un settore dedicato allo smaltimento illecito dei rifiuti per conto della consorteria criminale, consolidando il suo ruolo di ‘colletto bianco’ all’interno dell’organizzazione guidata da Giuseppe Setola.

Nel 2012, a causa del riconoscimento della sua pericolosità sociale, Chianese era stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con l’obbligo di soggiorno nel comune di residenza per 18 mesi. Nonostante la fine della detenzione, Chianese ha continuato a contestare le misure a suo carico, portando la questione fino alla Corte di Cassazione tramite i suoi legali, i quali hanno sostenuto che i giudici partenopei non avessero adeguatamente valutato la sua pericolosità sociale post-detenzione.

La Cassazione ha però ritenuto il ricorso inammissibile, sottolineando che Chianese mantiene ancora “vivi legami col vincolo associativo di appartenenza e la persistenza della protezione del clan proiettata verso il futuro”. In altre parole, la Suprema Corte ha confermato che Cipriano Chianese rimane una figura socialmente pericolosa.

Questa decisione sottolinea la gravità dei crimini legati alle ecomafie e la necessità di misure rigide per prevenire il perpetuarsi di tali attività illecite. La conferma della pericolosità sociale di Chianese rappresenta un importante segnale di vigilanza e intransigenza da parte della giustizia italiana nei confronti delle organizzazioni mafiose e dei loro membri.