LA CILS FP: “L’ASL DI CASERTA FACCIA CHIAREZZA SUI PRECARI”

La Cisl Fp chiede la stabilizzazione del personale precario operante nell’Asl di Caserta. “Serve una ricognizione del personale con contratto a tempo determinato ed altre forme di lavoro flessibile, che abbiano i requisiti di legge o che li acquisiscano entro il 31 dicembre 2022”.

Il sindacato ha chiesto un tavolo di confronto vista “la necessità di superare il precariato”. Oggi “riteniamo, che ci siano tutte le condizioni sociali, normative e di fabbisogno di personale, per poter attivare un confronto di merito sul completamento delle procedure di stabilizzazione, sulle trasformazioni da tempo determinato ad indeterminato, sui profili necessari da salvaguardare, sulle percentuali di riserva di posti e sulle modalità di selezione. Percorso di stabilizzazione, ricordiamolo, che è stato già intrapreso anni addietro da questa ASL e che adesso necessita solo di essere ultimato, dando il giusto valore a coloro che hanno lavorato in questi ultimi anni in azienda, in condizioni di precariato assoluto e in piena emergenza pandemica da Covid”.

Al momento all’ASL di Caserta – spiegano dalla Cisl Fp – circa 250 precari sono stati prorogati per soli 3 mesi a fronte della consueta proroga di un anno. Vedersi prorogati a 3 mesi ha sicuramente spaventato i lavoratori e noi del sindacato siamo stati sommersi di chiamate. Una decisione che ha messo in tensione tutti; parliamo di precari che hanno effettuato comunque procedure selettive pubbliche, in servizio anche nel periodo covid, personale che nonostante la precarietà ha mantenuto e sostenuto i LEA (Livelli essenziali di assistenza), alcuni di loro storici, con 10 anni di lavoro pregresso.