La CISL prende spunto dal libro dedicato a Santo Romano per discutere del ruolo della scuola nella società

“Il ruolo e le responsabilità della scuola come agenzia educativa, e le strategie di rilancio dell’alleanza tra istituzioni scolastiche e famiglie per la formazione delle nuove generazioni : questi i temi al centro del Consiglio generale della Cisl Scuola di Caserta svoltosi ieri presso la Cisl in via Ferrarecce.

All’incontro hanno preso parte il segretario generale Cisl Caserta, Nicodemo Lanzetta, il segretario generale Cisl Scuola Campania, Marco Ugliano, e il segretario generale Cisl Scuola Caserta Giovanni Brancaccio. Nel corso dell’incontro, è stato presentato il libro “Santo Romano. La notte in cui Napoli rimase in silenzio”. A raccontare la storia di Santo, il 19enne assassinato da un coetaneo a San Sebastiano al Vesuvio il 2 novembre 2024, è Simona Capone, fidanzata di Santo e coautrice del volume.

L’incontro, denso di momenti emotivamente intensi, è stato anche anche l’occasione per scambi di esperienze e buone prassi sul tema dell’educazione, formazione e integrazione degli alunni. A Simona Capone la Cisl Scuola Caserta ha rivolto un sentito ringraziamento per la condivisione della sua storia delle sue emozioni e della sua esperienza”

La CISL Scuola di Caserta, per i consiglieri, ha scelto come regalo di Natale questo libro , scritto dalla fidanzata Simona e dalla mamma di Santo , insieme ad altre due scrittrici. Un’idea insolita, che ha un grande valore per ciò che rappresenta la storia di Santo, la sua tragica quanto immotivata fine e il messaggio che la CISL Scuola vuole diffondere, all’insegna di valori che solo la scuola può diffondere e radicare.