La Città si illumina: al via corse straordinarie dei treni

Salerno. Come ogni anno, prende il via la bellissima Manifestazione Natalizia “Luci d’Artista” , organizzata, per questo 2025/ 2026, dal 15 Novembre al 6 Gennaio.

In questo periodo di tempo, il Comune di Salerno, in accordo con Regione Campania e Regionale di Trenitalia, ha programmato più treni regionali e metropolitani tutti i weekend e i giorni 5 e 6 gennaio 2026 per agevolare l’afflusso e il deflusso e assicurare collegamenti pratici e agevoli verso il centro.

Saranno 18 le corse complessive per un totale di circa 11 mila posti al giorno: 10 corse in più sulla linea metropolitana Salerno – Arechi, 3 sulla tratta Salerno – Napoli Campi Flegrei e 5 sulla tratta Salerno – Caserta. Inoltre nella nota è scritto “come già sperimentato con successo negli anni precedenti, saranno incrementati i posti a bordo dei collegamenti metropolitani Salerno – Arechi, nella fascia pomeridiana con oltre 5mila posti aggiuntivi”