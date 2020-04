La Colacem porge l’ultimo saluto a Giovanni Colaiacovo

Giovanni Colaiacovo non ce l’ha fatta. Ci ha lasciato il nostro “Presidente Colacem”.

Un’intera vita dedicata al lavoro, alla sua amata e numerosa famiglia e alla sua città.

Il Signor Giovanni è stato un imprenditore che ha saputo interpretare con grande coraggio e capacità i mercati, intuendone le esigenze e favorendone i cambiamenti.

Insieme ai fratelli ha creato un sodalizio che ha portato la nostra azienda da una piccola realtà di Gubbio a diventare un importante player dell’industria nazionale e poi internazionale.

In Colacem rappresentava l’anima commerciale, per la sua empatia e capacità di tessere relazioni.

Era come noi tutti lo abbiamo conosciuto. Una persona di profonda umanità, sempre disponibile con chiunque, a prescindere dal ruolo che ricopriva.

Considerava i propri collaboratori appartenenti ad una grande famiglia. Ci ascoltava con disponibilità e vicinanza, come fanno gli amici.

Aveva così a cuore l’arte e il bello da aver saputo trasformare le varie cementerie, curate fin nei minimi particolari, in grandi parchi verdi.

Amava stare tra la gente e ascoltarla senza dimenticare nessuno. A Gubbio e alla comunità eugubina era profondamente legato, vivendone attivamente e con grande passione tutte le manifestazioni storico culturali, come la Festa dei Ceri.

Sosteneva e incentivava iniziative culturali e sociali nella sua Gubbio e in tante altre realtà nelle quali manteneva vive le relazioni con amministratori locali e popolazioni.

Ci mancherà moltissimo. Lo abbracciamo con tutto l’affetto possibile.

In segno di lutto, nella giornata del 30 aprile, la sede centrale rimarrà chiusa.