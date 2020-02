La “colazione sospesa” alla Fondazione Villaggio dei Ragazzi

Da Lunedì 10 Febbraio 2019, dalle ore 9.30 alle ore 11.00, caffè, cappuccino e cornetto per chi non può permetterselo alla Caffetteria-Laboratorio del “Villaggio dei Ragazzi”, sita all’interno dello storico edificio di Piazza Matteotti . Tutto con l’aiuto e il contributo di associazioni senza scopo di lucro. L’obiettivo di questo gesto simbolico è quello di essere solidale con persone che non riescono più a fare fronte ai bisogni primari: un tetto, un posto caldo, e cosi via. Ad oggi, ha aderito al progetto, che si protrarrà dal Lunedì al Venerdì fino alla fine dell’anno scolastico, l’Associazione di Promozione Sociale: “L’Albero della Vita”.