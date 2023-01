Caserta La collaborazione scuola-azienda premia gli alunni meritevoli del ITI-LS Francesco Giordani di Caserta. Il percorso di PCTO concordato tra l’ITI-LS Francesco Giordani, D.S. Dott.ssa Antonella Serpico, e l’azienda Micron Semiconductor Italia srl, multinazionale americana con un sito di ricerca e sviluppo ad Arzano (Na), site Lab Manager Ing. Claudio Leonetti, ha coinvolto in particolare due allievi della VBI della specializzazione Informatica e Telecomunicazioni art.Informatica gli allievi premiati hanno risposto alle problematiche proposte dall’azienda in modo eccellente, dedicandosi allo sviluppo dei progetti con impegno, perseveranza e disponibilità rispettando i tempi richiesti nonostante gli impegni didattici e di studio giornalieri e svolgendo le attività di progetto anche durante il lungo stop estivo.

La Micron attraverso la propria Fondazione provvede ad incentivare il territorio in cui insistono i propri stabilimenti attraverso interventi volti a migliorare le competenze e le conoscenze tecniche dei giovani che studiano le nuove tecnologie e che sono appassionati alla materia dell’Elettronica, Informatica e Telecomunicazioni.

Gli alunni Esposito Alessandro e Saccav ino Giuseppe della classe VBIT si sono messi in gioco attraverso l’attività di engagement svolta dai Tutor interni alla scuola, prof.ssa Maria Russo , e dal Referente PCTO della scuola e Funzione Strumentale , Prof. Antonio Di Giacomo e si sono distinti per la passione, impegno, costanza nell’ applicazione e serietà dimostrate nel raggiung imento de gli obiettivi proposti. Nel loro percorso g li alunni sono stati inoltre seguiti da un t utor aziendale.