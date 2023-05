La commissione elettorale ha concluso il suo lavoro. Andrea De Filippo è ufficialmente sindaco per la seconda volta

Maddaloni – I numeri non lasciavano spazio a dubbio alcuno sulla vittoria di Andrea De Filippo. Era necessario però , come è noto, che la commissione elettorale verificasse il lavoro dei seggi, che visti i tempi, si può affermare che è stato svolto con precisione e meticolosità. Ieri nel primo pomeriggio la commissione si è insediata e, in meno di 24 ore, ha terminato il suo lavoro confermando il responso già noto ed attribuendo i seggi: 19 alla maggioranza e 5 all’opposizione secondo le ripartizioni già pubblicate ieri. I primi a congratularsi con il sindaco sono stati il segretario e gli impiegati comunali.

” Sono orgoglioso della fiducia accordatami. Continuerò il lavoro iniziato e in tempi brevi, appena sarà concluso il lavoro della commissione anche per i consiglieri, formeremo in tempi brevi la nuova giunta e si insedierà il consiglio comunale.” ha dichiarato il sindaco.