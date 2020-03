LA CONFRATERNITA FRANCESCANA SECOLARE DI CAPUA PIANGE IL SUO MINISTRO ANTONIO VELLA DI DINO MANZO

A cura di Dino Manzi

CAPUA15/03/2020La triste notizia della scomparsa di Antonio Vella, componente della Confraternita francescana secolare di Capua, ministro dell’ordine negli anni scorsi ,ha creato un atmosfera di sconforto tra tutti i suoi confratelli ,amici e quant’altri lo conoscevano. Persona dotato di una compostezza e riservatezza inverosimile ,capace di trasmettere amore e pace a tutti. Nella sua vita è stato di grande supporto all’intero mondo ecclesiastico locale .Da ragazzo ha seguito le orme del Santo di Assisi ,il Frate poverello che diede la sua vita per aiutare i bisognosi, poveri ed affamati. L’attuale ministro dell’OFS di Capua ha voluto rendere noto a tutti questa inaspettata triste novella invitandoci ad unirci in una composta preghiera per lo scomparso ,considerato l’emergenza dovuta all’epidemia in corso non è possibile essere presente ai funerali e tanto meno recarsi al cimitero. La confraternita francescana capuana si stringe alla famiglia del defunto con un circolare abbraccio. Mentre lo scrivente a nome dell’intera redazione formula le sentite condoglianze ai familiari e parenti tutti del caro estinto. PRECISIAMO CHE IL DECESSO DI ANTONIO VELLA NON HA NIENTE A CHE VEDERE CON IL CORONA VIRUS.