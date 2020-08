La consigliera Luongo dice addio a Fratelli d’Italia e si dichiara indipendente

CASTEL VOLTURNO– Addio a “Fratelli d’Italia” per la consigliera Francesca Luongo che diventa indipendente.

L’avvocato, attraverso una missiva protocollata, ha dichiarato di non voler più far parte del gruppo consiliare Fratelli d’Italia e di assumere la qualità di indipendente.

I motivi della scelta sono da correlati alla linea politica adottata dal gruppo politico, non più in linea con quella della consigliera Luongo.

“Il senso di responsabilità, il rispetto della dignità, l’amore per la città e per gli elettori non poteva che portare la sottoscritta a questa decisione – sostiene nella missiva la consigliera – maturata con profondo senso di responsabilità e coerenza con quei valori morali e di moderazione non risaltati nella situazione politica venutasi a creare”.