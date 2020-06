La Coppa vale tanti soldi!!

Ancora non sono ufficiali le date delle semifinali di Coppa Italia. La Lega ha chiesto una deroga al Governo per poter anticiparle al 12 e 13 giugno in modo che chi passerà il turno avrà un giorno di riposo in più. L’Inter continua la sua amarezza, ma le date dalla lega sembra non possano cambiare. Forse tra le quattro, per l’Inter partire anche con la sconfitta dell’andata non fa dormire sonni tranquilli ad Appiano Gentile. Con lo scudetto ormai andato e l’Europa League ferma, se ne riparlerà ad agosto. Il vero obiettivo dell’Inter è proprio la Coppa Italia, ecco perché non è andata giù la scelta di farla giocare subito, dopo mesi fermi per la pandemia.Per l’ Inter, invece, l’incasso può arrivare a 9 milioni

Per Milan e Napoli vincere la Coppa Italia può valere 20 milioni: i due club non sono sicuri di poter andare in Europa in altro modo.

Tutto questo perche‘ vincere la Coppa Italia apre le porte alla Supercoppa italiana e ai gironi di Europa League (senza passare dai turni preliminari). Quindi, in linea teorica, in palio ci sono una ventina di milioni potenziali. Ragionando sulle semifinaliste di questa edizione, il jackpot completo varrebbe solo per quelle squadre (Napoli e Milan) la cui partecipazione alle prossime coppe europee è verosimilmente in bilico, considerata la loro posizione nella classifica di Serie A.