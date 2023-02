LA CRI CASERTA ADERISCE PER IL SECONDO ANNO CONSECUTIVO AL BREAKFAST CLUB.

Caserta. La Croce Rossa italiana Comitato di Caserta, guidata dal Presidente Teresa Natale, ha aderito per il secondo anno consecutivo al progetto Breakfast Club arrivato in Italia 6 anni fa.

Il Progetto si pone l’obiettivo di contribuire a migliorare lo stato di salute dei bambini e dei ragazzi in età scolare, con particolare riferimento all’educazione alimentare. Le attività passano attraverso la donazione gratuita della colazione per i bambini delle scuole elementari aderenti, che spesso arrivano frettolosamente nelle proprie classi senza aver consumato il primo pasto giornaliero, ma anche attraverso attività di educazione e sensibilizzazione sul tema, grazie anche alla collaborazione di una nutrizionista esterna che affianca il Comitato.

Il Breakfast Club, progetto unico di Croce Rossa Italiana e Kellogg’s, si è rivelato da subito molto utile. I bambini, infatti, oltre a capire l’ importanza della colazione ogni mattina, hanno così modo di confrontarsi e socializzare.

La CRI di Caserta sta effettuando il servizio di distribuzione, da dicembre scorso, in ben tre plessi dell’Istituto Comprensivo Vanvitelli di Caserta (San Clemente, Casola e San Benedetto), dal martedi al venerdi, erogando ben 175 colazioni settimanali per offrire ai bambini il primo pasto della giornata.