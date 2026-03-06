La Crisalide in Rete APS e la Brigata “Garibaldi” insieme per la Giornata Internazionale della Donna

Caserta – In occasione della Giornata Internazionale della Donna, la Brigata “Garibaldi” e la La Crisalide in Rete APS hanno promosso una giornata di approfondimento, formazione e testimonianza dedicata al tema delle pari opportunità e sulle politiche integrate. L’iniziativa si è svolta presso la Caserma “Ferrari Orsi” di Caserta, con la partecipazione del personale militare e civile. La mattinata si è aperta con l’alzabandiera e un messaggio di benvenuto del Comandante della Brigata bersaglieri “Garibaldi”, Generale di Brigata Francesco Ferrara, che ha richiamato il valore simbolico dell’8 marzo e l’impegno costante della Difesa nel promuovere ambienti di lavoro rispettosi, sicuri e inclusivi. A seguire si sono tenuti i saluti istituzionali e gli interventi introduttivi. La Dott.ssa Roberta Bolettieri, Presidente di La Crisalide in Rete APS, ha richiamato i principi sanciti dalla normativa nazionale e internazionale – tra cui la Risoluzione ONU 1325, la Convenzione di Istanbul e il Codice dell’Ordinamento Militare – sottolineando il valore strategico della leadership inclusiva nei contesti della Difesa. In collegamento da remoto è intervenuta l’avvocato Saveria Mobrici, Presidente della Camera Penale Militare Nazionale, che ha illustrato il quadro normativo attuale sulle pari opportunità nella Difesa e le più recenti direttive ministeriali. Successivamente si è svolta la tavola rotonda, dedicata all’evoluzione del ruolo femminile nelle Forze Armate e al contributo della Difesa nella tutela delle vittime di violenza. La Dott.ssa Patrizia Quaranta, Coordinatrice del Centro Antiviolenza “Ginevra”, ha approfondito l’evoluzione del ruolo femminile nelle Forze Armate. La Presidente Roberta Bolettieri ha poi guidato un momento di approfondimento sul tema “Riconoscere e valorizzare: il significato delle Pari Opportunità oggi”, seguito dall’intervento della Prof.ssa Giuseppina Cersosimo. “Pari opportunità significa creare condizioni reali affinché ciascuno possa esprimere il proprio potenziale. È un impegno quotidiano, culturale e organizzativo”, ha dichiarato la Presidente Bolettieri.

Alle ore 11:00 si è svolta l’attività esperienziale “Cooperazione, Fiducia e Comando”, curata dalla Dott.ssa Samantha Bianchi, con esercitazioni miste uomini-donne dedicate al problem solving, alla fiducia reciproca e alla gestione del conflitto. Il coordinamento è stato affidato al Dott. Federico Scalisi, Responsabile Relazioni Istituzionali de La Crisalide in Rete. La giornata si è conclusa con la sintesi dei lavori e l’indirizzo finale del Vice Comandante di Brigata, seguito dalla foto istituzionale commemorativa. Fino alle 13:30, presso la Sala Rubeo, è rimasto attivo uno spazio neutro di ascolto e informazione a cura delle professioniste dell’Associazione La Crisalide in Rete, dedicato al personale militare.