La Croce Rossa Caserta in prima fila nella lotta al Covid e non solo

Caserta. Oggi 8 Maggio si celebra la giornata mondiale della Croce Rossa. Un pensiero è giusto dedicarlo a quella di Caserta della quale è Presidente Teresa Natale.

Da sempre , ma ancora in piu’ in questo momento delicato ,i volontari danno un’ assistenza continua alle famiglie in difficoltà distribuendo loro beni di prima necessità oltre che assistenza per fronteggiare l’ emergenza sanitaria .

Gli ultimi servizi che la Croce Rossa messo a disposizione dei cittadini è quello del ritiro e la consegna a domicilio di farmaci alle persone anziane e a quelle in quarantena. Inoltre un gruppo di volontari ogni giorno dalle ore 8 alle ore 20 sono presenti e,a supporto del centro vaccinale della Brigata Garibaldi .