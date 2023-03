LA CROCE ROSSA CASERTA LANCIA UNA CAMPAGNA INFORMATIVA SULLE MALATTIE SESSUALMENTE TRASMISSIBILI

Caserta. La Croce Rossa- comitato di Caserta,di cui è Presidente Teresa Natale torna in Piazza e lo fa per un’ altra giustissima causa. Una postazione di volontari CRI ,domenica 19 marzo 2023,dalle ore 18 alle ore 22,00 sarà ferma in Largo S.Sebastiano e lancerà una campagna informativa sulle malattie sessualmente trasmissibili e sull’ educazione sessuale .

Ad attendere i cittadini ci sarà un’ equipe di Volontari CRI giovani e meno giovani che divulgheranno informazioni approfondite sul tema e sulle precauzioni da prendere per evitare di essere contagiati . Durante la giornata saranno distribuiti anche materiale informativo-cartaceo ed alcuni utili gadget come preservativi.