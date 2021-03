La Croce Rossa distribuisce uova di Pasqua ai bambini

Caserta. Mattinata di festa per tutti i residenti nei vari Rioni della città’ Dalle prime ore di stamattina , domenica 28 marzo, i volontari della Croce Rossa di Caserta stanno distribuendo uova di Pasqua ai bambini .

L’ennesima iniziativa di beneficenza messa in campo dalla Presidente Teresa Natale dopo quella del mese di Dicembre quando furono distribuiti panettoni , e quella della distribuzione pacchi spesa che sta andando avanti da quando questo maledetto virus ha colpito la nostra provincia e l’intero paese.

“Un semplice gesto per regalare un sorriso e un momento di serenità in questo particolare momento della nostra vita” Con queste poche parole la presidente Teresa Natale ha espresso la sua soddisfazione Per L ‘iniziativa .La mattinata si e’ conclusa con la consegna sdel”dell’ uovo Pasquale al Sindaco Carlo Marino in rappresentanza dell’ intera città’ di Caserta.