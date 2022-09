La CROCE ROSSA riceve in dono veicoli non militari dal JFC Napoli

Pubblicità elettorale

Napoli. Stamane, 9 settembre 2022, presso il quartier generale dell’Allied Joint Force Command Naples (JFC Napoli) è stata celebrata la donazione di due veicoli non militari alla Croce Rossa Italiana.

La cerimonia è stata presieduta dal Capo di Stato Maggiore del JFC Napoli, Tenente Generale Vasco Angelotti, Esercito Italiano, alla presenza dei rappresentanti del JFC Napoli e della Croce Rossa Italiana di Caserta, di cui è Presidente la Sig.ra Teresa Natale.

La Presidente Natale ed il Tenente Generale Angelotti, delegato dal Comandante del JFC Napoli, l’ammiraglio Stuart Munsch, hanno firmato un contratto per la formalizzazione dell’atto.

I due veicoli donati sono un FORD Transit Tourneo e un IVECO Daiy 50 C13, appartenuti alla Flotta Blu JFC Napoli, come riportato dal “Military Registration and Certificate of Title of Motor Vehicle”, e, avevando superato la loro vita utile prevista nel parco motori, si riteneva che non avessero alcun valore residuo per la NATO; tuttavia, sono ancora utili e possono essere utilizzati per scopi umanitari.

La Croce Rossa Italiana di Caserta ha così individuato questi veicoli come utilizzabili per le attività socio-sanitarie che questo governo e onlus svolge a beneficio della collettività.

La Presidente, Teresa Natale ha colto l’occasione per i ringraziamenti, durante la cerimonia:“Da privato cittadino e nella mia qualità di presidente del Comitato della Croce Rossa di Caserta e a nome di tutto il suo staff, vorrei ringraziarla sinceramente per il suo prezioso dono che testimonia la sua non comune bontà di cuore e di la vostra disponibilità a contribuire veramente ad aiutare la comunità locale”. “Colgo l’occasione per ringraziare anche tutti coloro che hanno reso possibile questo evento” ha concluso.

La donazione dei due veicoli non militari del JFC Napoli all’associazione Croce Rossa rappresenta il contributo del comando e la partecipazione emotiva a sostegno di qualsiasi tipo di aiuto umanitario mondiale.

“La donazione dei due veicoli non militari del JFC Napoli alla Croce Rossa è stato un piccolo gesto ma che ha simboleggiato l’affinità del JFC Napoli per la Croce Rossa e il sostegno al coinvolgimento umanitario soprattutto in questi tempi storici critici; infatti, non ci sono parole per apprezzare il duro lavoro dei volontari della Croce Rossa che stanno cercando di alleviare la vita delle popolazioni sofferenti dell’Ucraina, mettendo anche il loro

vite a rischio” ha concluso Angelotti.