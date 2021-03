La cronaca ne parla, i programmi in TV, le fiction…la gente comune ne è al corrente. Eppure si continua a far finta di niente

Anche le fiction fanno riflettere. Tutti ne parlano, eppure…

Siamo circondati da denunce, la cronaca ne parla, i programmi in TV, le fiction…la gente comune ne è al corrente.

Eppure…

Eppure si continua a fare finta di niente, la giustizia non fa mai fino in fondo il proprio dovere, la verità continua troppo spesso ad essere celata o infangata…si perde per strada.

La nostra amata terra, soprattutto al Sud, è stata deturpata per decenni, costretta a ingoiare, nel vero senso del termine, rifiuti tossici di ogni sorta, veleni che poi ritornano…nel cibo, nelle acque, nel cibo, nell’aria.

E si nasce già malati, si scoprono tumori, si muore…si muore ancora e ancora.

Eppure…

Eppure sembra ormai che l’abitudine abbia preso il posto della rabbia, del disappunto…come se nulla più si potesse fare per salvare questa terra, questi figli!

Io, non solo perché membro della Commissione Ecomafie, ma soprattutto perché nato in uno dei luoghi oggi appartenenti alla cosiddetta Terra dei Fuochi, la terra dei veleni, non farò mai silenzio. Non volterò le spalle a chi chiede aiuto e crede ad una possibilità di vita migliore, non farò finta di niente, non lascerò che il tempo passi e tutto finisca nell’oblio… perché decine di uomini e donne perbene hanno sacrificato la loro esistenza in nome della verità e della giustizia!

Strane coincidenze, morti improvvise, incidenti stradali…

Io non dimentico e vado avanti, facendo tesoro di testimonianze raccolte negli anni; testimonianze che ho riportato, condiviso, nella speranza che le indagini proseguissero.

Prima o poi la verità busserà alla porta dei colpevoli…e non ci sarà più tempo o spazio per alcun dubbio, alcun alibi, alcun pentimento.

La considerazione dell’ On. Antonio DEL MONACO