La cucina e la pizza nel teatro, nella poesia e nella canzone.

Il 15 novembre si è tenuta una serata all’insegna della cucina partenopea e sulla sua impronta intensa nella letteratura e nella musica di Napoli, grazie a Giuseppe Giorgio, scrittore e sociologo, raffinato critico teatrale ed enogastronomico, in una degustazione di sapori che vanno dallo street food di Viviani e Totò al ragù iconico di Eduardo De Filippo. Ma senza dimenticare la pizza al pomodoro intonata da Aurelio Fierro. Ad organizzare l’evento il Rotary Club di Sessa Aurunca, presieduto dal Dott. Mario Passaro, nell’ambito del Rotary Distretto 2101 Terra di Lavoro del Governatore Angelo Di Rienzo e si è svolto nella saletta privata de “L’Amatiè”, dove il giovane Domenico Marciano, uno chef di ritorno, lui nativo di Lauro, ha saputo mettere a frutto l’esperienza maturata in un proficuo training nei ristoranti stellati del Trentino e del Veneto. Ecco che ancora una volta viene ribadito l’impegno ad ampio spettro che caratterizza il progetto del Rotary Club aurunco, dai dibattiti sulla sanità pubblica alla performance di musica da camera, per la crescita culturale e civile del nostro territorio.