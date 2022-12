La cultura resta al buio per accendere le luci di Natale

Il comunicato del consigliere Tenneriello

Maddaloni- Il Natale a Maddaloni costa caro. Infatti, la Giunta comunale ha deliberato un costo di 86.360 euro per tutti gli eventi, luminarie incluse, connessi al Natale. Una prima delibera (n.247 del 24.11.22) fissa a 63.200 lo stanziamento totale deliberato dalla Giunta per l’intera manifestazione. Una successiva delibera (n.254 del 30.11.22) innalza il costo totale a 86.360 euro. Nella prima delibera viene chiaramente indicato che per quanto concerne la “programmazione degli eventi natalizi” sono disponibili a bilancio 9.860 euro, somma non sufficiente per la realizzazione degli eventi programmati dall’Amministrazione, quindi, si rende necessario stornare somme da altri capitoli di bilancio. Tra i capitoli di bilancio a cui sono state sottratte somme per raggiungere la fatidica somma di 63.200 euro indicati nella delibera troviamo: acquisti libri per biblioteca comunale, acquisto materiale ed attrezzature e beni mobili del Museo, organizzazione attività culturali, manutenzione beni mobili museo, valorizzazione beni culturali, organizzazione mostre – pubblicazioni – conferenze – caffè letterario connesse alle attività museali, contributo bande musicali, acquisto attrezzature a servizio degli impianti sportivi, acquisto attrezzature per area training, gestione impianti sportivi -acquisto di beni e servizi, manifestazioni e diffusione dello sport, interventi nel campo turistico . Insomma, sono stati sottratti soldi e fondi a sport, cultura, tempo libero e turismo per organizzare un “costoso” Natale. Resta solo da capire come è stata garantita la totale copertura economica dell’evento considerato che anche l’altro capitolo di spesa utilizzato (4301 – Patrocinio per manifestazioni), a disponibilità piena, non è sufficiente per raggiungere la somma di 86.360 euro previsti nella delibera definitiva e necessari per organizzare un Natale da “favola”. Al Sindaco o all’assessore l’ardua risposta.