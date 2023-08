La cura di Piazza Carlo di Borbone affidata a La Reggia Outlet non convince i commercianti. Il punto del Consigliere Del Rosso. 

Com’è stato annunciato, il 21 luglio il comune di Caserta ha reso pubblico un accordo con “La Reggia Designer Outlet” per gestire la cura e la manutenzione di Piazza Carlo di Borbone.

La presa in carico per le attività di manutenzione ordinaria dell’area verde della piazza: la cura di alberi ad alto fusto, cespugli, piante, arbusti, nonché la manutenzione e la potatura degli stessi, che a prima vista appare come una soluzione, suscita però perplessità in più di una persona, tra cui il consigliere comunale di opposizione Maurizio Del Rosso.

“Ho parlato con piu di un commerciante – afferma il consigliere – e il timore intravisto in questo progetto é che si possa generare un effetto boomerang per il commercio del centro storico.

Il famigerato turismo mordi e fuggi che da sempre affligge il nostro territorio viene in questo modo ancor più esasperato.

Tanto che sui propri canali La Reggia Outlet Designer invita i propri clienti a farsi accompagnare a visitare il monumento vanvitelliano per poi ritornare al centro commerciale.

Marino, continua Del Rosso, a mio avviso pur di garantire un servizio a costo zero per l’amministrazione, rischia di cedere all’outlet quel poco di commercio ancora presente a Caserta.

Vorrei capire se sono state interpellate le associazioni di categoria”, conclude Del Rosso.