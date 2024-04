La Decò Juvecaserta 2021 si è aggiudicata la II edizione del “Memorial Antonio Giannoni” organizzato dalla società bianconera e riservata alla categoria under17. I bianconeri di coach Nicola Liguori hanno superato in finale la Uniobasket Maddaloni con il punteggio di 66-56 al termine di un confronto condotto sin dalle prime battute di gioco e contrassegnato da un continuo tentativo di rientro in gara da parte dei coetanei maddalonesi. Nella finale per il terzo e quarto posto, invece, successo dello Step Back Caiazzo sui pari età del Città di Caserta per 68-53. Al termine delle due gare di finale, disputate sul parquet del palaPiccolo, la cerimonia di premiazione con il trofeo dedicato all’ex arbitro e dirigente di basket consegnato dalla vedova, sig.ra Carla Africano. Tutte le partecipanti sono state, inoltre, premiate da Michele De Simone, delegato provinciale CONI, dall’olimpionico Angelo Musone, segretario del Panathlon Club, Nicola Scaringi, presidente dell’Associazione Stelle al merito dello sport, Francesco Farinaro, presidente della Juvecaserta 2021 e da Catello Porfido, presidente del comitato provinciale FIP che hanno consegnato le coppe messe in palio da CONI, Panathlon Club, ANSMES e FIP Caserta.

Nella precedente giornata della manifestazione, svoltasi sul parquet del palaPiccolo, la Decò Juvecaserta si era qualificata per la finale superando lo Step Back Caiazzo per 76-55, mentre l’Uniobasket Maddaloni aveva avuto la meglio sul Città di Caserta per 69-50.

Intanto, sempre al palaPiccolo, sono in programma domani, domenica, a partire dalle ore 10.00, le finali del torneo di minibasket promosso ed organizzato sempre dalla Juvecaserta 2021 e le cui fasi eliminatorie sono state svolte nella palestra “Paolino Mercaldo” del Liceo Giannone con la partecipazione dei centri minibasket di Juvecaserta2021, Basket Casapulla, S. Agnese di S. Giorgio del Sannio, Città di Caserta, Pielle Matera e Uniobasket Maddaloni.

A tutti i partecipanti alle due manifestazioni cestistiche è stata consegnata una maglia ricordo appositamente realizzata con la collaborazione della cooperativa sociale “Fuoriclasse”.