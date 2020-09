La denuncia da parte del M5S: file all’ufficio anagrafe di Caserta e pericolo contagi.

Negli ultimi giorni si sono viste lunghissime file e assembramenti all’ufficio anagrafe del Comune di Caserta, con difficoltà le norme anti contagio saranno potute essere state messe in pratica.

La denuncia della problematica in questione è giunta dalla deputata casertana del Movimento 5 Stelle, Marianna Iorio, che su segnalazione di numerosi cittadini ha chiesto al Comune di fare chiarezza su “quali iniziative si stanno mettendo in atto per evitare i pericolosi assembramenti che si verificano costantemente sia all’esterno che all’interno dello stabile in via San Gennaro, in modo da ottemperare a quanto stabilito dalla normativa vigente riguardante le misure da adottare per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e fornire un servizio più sicuro ed efficace ai cittadini casertani”.