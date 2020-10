La denuncia dei docenti di musica di Caserta in possesso del diploma accademico di II livello riguardo l’accusa di invalidità del titolo.

Un gruppo folto di musicisti ha richiamato l’attenzione su una vera e propria anomalia riguardante Caserta. La provincia di Caserta, attestano, sarebbe l’unica non solo in Campania ma in tutta Italia ad aver dichiarato non valido e quindi non valutato come titolo di accesso per le GPS di II Fascia il Diploma Accademico di II Livello per le classi di concorso A55 (strumento musicale per la scuola secondaria di II grado) e A56 (strumento musicale per la scuola secondaria di I grado).

La stranezza inoltre è completata dalla perfetta validazione invece per la classe di concorso A030 (educazione musicale per la secondaria di I grado). L’Ufficio Scolastico Territoriale in questione ha pubblicato in poco più di un mese, almeno quattro edizioni diverse delle graduatorie, partendo inizialmente dalla valutazione forfettaria di questo titolo pari a 3 punti, fino ad arrivare all’ultima edizione del 02/10 c.a. passata poi definitivamente a 12.

Il criterio sembra essere stato quello di assegnare tale punteggio come valore minimo del Diploma Vecchio Ordinamento dichiarato da tutti negli altri titoli valutabili, e quindi senza obbligo di dichiarazione del punteggio.

Nonostante i tanti reclami puntualmente inviati via Pec, a Caserta dichiarano che il Diploma Accademico di II Livello in Discipline Musicali (Biennio Specialistico Sperimentale) non rappresenta quanto disposto dalla normativa vigente e quindi va inserito tra gli altri titoli valutabili ed al quale sono assegnati 3 punti.

A causa di queste situazioni la graduatoria formatasi non é valida poiché falsata.

Chiedono gli insegnanti, dunque, giustizia per il loro futuro lavorativo.