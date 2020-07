La denuncia dei residenti. Lo “Scolastico” di Maddaloni vittima di incuria. Foto e video all’interno

A Maddaloni, nel pieno centro sorge un edificio scolastico storico, tuttora attivo con il nome di “Maddaloni 1 – Villaggio” che sta vivendo una vera e propria invasione di flora e fauna di ogni genere.

I residenti della zona, soprattutto di un parco che si affaccia su uno dei suoi lati ci hanno segnalato quanto stiamo per raccontarvi e mostrarvi.

Premesso che solo oggi l’edificio è stato ripulito delle erbacce che lo circondavano, come ben si vede, piccioni e topi sono padroni incontrastati di questo lato dell’edificio, almeno per quanto ne sappiamo. Dalle foto, seppur sfocate, abbiamo provato ad evidenziarvi una fessura laterale alla grondaia, spazio dove spesso vengono avvistati i topi. In questo lato della scuola, oltre alcune aule, ci sono i locali della cucina. Tutto fa supporre che i roditori entrino ed escano in libertà Questo ci raccontano alcuni cittadini che hanno osservato quanto accade oramai da mesi.

” Varie sono state le denunce dell’accaduto che sono state inviate agli uffici comunali preposti. Nonostante una piccola opera di ripuliture di erbacce, il problema allo stato persiste in una zona centrale di MADDALONI!

Gli abitanti del Parco Palmieri, le cui unità immobiliari insistono proprio sul lato del passeggio dei ratti, sono scoraggiati e, a dirla breve, nauseati da questa situazione che dura ormai da mesi! Problemi gravi di natura igienico-sanitaria adombrano ancora una volta la nostra comunità.”

Il disagio e la rabbia sono ben sintetizzate in questo pensiero di un residente della zona.