LA DENUNCIA DELLA POLIZIA PENITENZIARIA NIENTE VACCINI IN CARCERE

carinola – L’arrivo dei vaccini starebbe arrivando a rilento anche per coloro che lavorano all’interno delle varie carceri che si trovano nella Campania e non solo.

Le somministrazioni dei vaccini stanno andando a rilento e problemi si stanno riscontrando tra coloro che lavorano all’interno della polizia penitenziaria

Secondo i sindacati Sinappe e Sippe vi è una situazione abbastanza drammatica, almeno secondo i segretari Luigi Vargas, Pasquale Gallo e Michele Vegale. All’interno del carcere di Carinola ci sono stati anche cinque decessi a causa del virus covid 19 nello scorso anno allo stato la situazione per quanto concerne i vaccini è ferma.

Questo uno stralcio di quanto dichiarato da parte dei segretari del sindacato Sinappe “Solo in Campania ci sono stati 5 decessi per Covid tra le fila della polizia penitenziaria (di cui 3 nel carcere di Carinola), ossia la metà del dato nazionale – dichiarano – Nonostante ciò siamo un delle poche regioni in cui non è ancora partita la campagna vaccinale a differenza delle altre forze dell’ordine che stanno già effettuando i vaccini. Abbiamo proclamato lo stato di agitazione con l’interruzione delle relazioni sindacali perché i poliziotti penitenziari in Campania sono stanchi, demotivati e stressati da carichi di lavoro insostenibili a causa di una pessima gestione dell’emergenza sanitaria che a tutti i livelli si sta rivelando inefficace e fallimentare, rivendichiamo il diritto a lavorare in sicurezza a tutela della nostra salute e di quella delle nostre famiglie – aggiungono – Non escludiamo altre forme di protesta per sollecitare gli organi competenti ad uscire dal pantano dell’immobilismo i cui maleodoranti miasmi stanno minando la serenità e la salute dei servitori dello stato”