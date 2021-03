La denuncia. Parrucchieri ed estetiste temono il dilagare dell’abusivismo in zona rossa

Il settore estetico e dei parrucchieri è in forte fermento a causa di questo nuovo ordine di chiusura.

Nonostante tutte le misure di sicurezza adottate in tempo di covid con relativi costi, si ritrovano di nuovo a chiudere le proprie attività. Questo comporta purtroppo il dilagare di un altro fenomeno, ci dicono, come già accaduto esattamente un anno fa nel primo lockdown. Le chiusure di questo settore in particolare lasciano campo libero al fenomeno dell’abusivismo domiciliare. Dopo pochi giorni ci fanno sapere che sono già tante le segnalazioni effettuate.

Ma nessun ente finora si è preoccupato di contrastare questo fenomeno nonostante il grave rischio di contagio covid-19 che potrebbe apportare.Gli abusivi, come è noto, non adattando nessun tipo di regolamento riguardo alla sanificazione dei propri attrezzi del proprio operato, entrando nelle abitazioni possono essere portatori di contagio e creare dei focolai domestici, vanificando tutti i grandi sforzi che stiamo tutti noi facendo per ritornare al più presto ad una vita normale.

L’appello dei lavoratori del settore affinché si proceda da un lato a controlli serrati e dall’altro si riveda la loro situazione: queste attività, per molti considerate essenziali, hanno investito in sicurezza in questo anno e hanno rispettato rigorosamente le regole anticontagio, lavorando con appuntamenti ed utilizzando tutte le misure richieste.