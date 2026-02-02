La difesa contro ogni forma di violenza

Caserta. La Dottoressa Maria Luisa Vitale, Criminologa Specialista Forense, nonché Responsabile Nazionale della Formazione Federitalia, insieme al suo team, continua la tutela dei più fragili, contro ogni forma di violenza, divulgando legalità, rispetto di ogni essere umano ed educazione a vivere in maniere civile, con tanti, numerosi, progetti in cantiere.

Il motto della squadra Federitalia, sempre sul pezzo contro ogni tipo di violenza e discriminazione, è “uniti si può dare e fare tanto”.

La dott.ssa Vitale, poiché la maggior parte delle aggressioni non avviene in vicoli bui o per mano di scono-sciuti, ma all’interno di relazioni di conoscenza, fiducia o contesti familiari, insegna, in primis, che “la difesa personale femminile è prima di tutto, un percorso di consapevolezza, autodeterminazione e riappropriazione dei propri spazi fisici, emotivi e simbolici. La prima linea di difesa è l’intuizione. Prima ancora di imparare una tecnica o sferrare un pugno, ogni donna dovrebbe allenare la consapevolezza situazionale e imparare ad ascoltare il proprio istinto. Spesso siamo educate ad essere “gentili”, accomodanti, a non apparire scortesi o esagerate, finendo per ignorare quel brivido lungo la schiena che ci avverte di un pericolo. La prevenzione non è paranoia: è lettura dell’ambiente. Significa osservare ciò che ci circonda, riconoscere comportamenti anomali, individuare vie d’uscita. Il “No” deve diventare uno scudo: stabilire confini verbali chiari e non negoziabili è già una potente tecnica di difesa.”

I percorsi di difesa personale più efficaci non lavorano solo sul gesto tecnico, ma includono anche l’allenamento sotto stress, simulando situazioni emotivamente intense, perché spesso si rimane impietriti e ci si sente impotenti di fronte ad una minaccia.

La difesa personale è un diritto universale, che riguarda ogni corpo e ogni storia, non è diretta ad atlete con una preparazione particolare, sottolinea la Dott.ssa Vitale.

La Responsabile Nazionale della Formazione, insieme a tutti i membri della Federitalia gestita dal Presidente, Giuseppe Maccariello, con impegno e dedizione portano in alto la bandiera della legalità.