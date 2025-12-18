La disanima del Sindaco

Se qualcuno dovesse ritenere che l’attuale fase di stallo amministrativo coincida con una analoga inazione sui temi e sui progetti necessari al miglioramento della nostra città, è in errore.

Le attività programmate continuano, altre vengono progettate e poste in carreggiata; chi in città si sta accorgendo della vera e propria rivoluzione ambientale in atto? Il comune di Marcianise si è classificato al primo posto in Campania per percentuale di riciclo dei rifiuti(siamo all’85%, merito tutto dei cittadini ovviamente, bravissimi!); sono in atto importanti interlocuzione con RFI per quanto riguarda la messa in sicurezza ambientale delle aree di loro pertinenza ; è avviata una collaborazione con ECOPNEUS per la rimozione di enormi quantitativo di pneumatici abbandonati sul nostro territorio; continua la rigenerazione urbana, vale a dire il recupero del patrimonio ambientale e sociale con l’ambizioso intento non tanto di bloccare i fenomeni di degrado o di inquinamento, ma addirittura di riportare indietro le lancette del tempo dal punto di vista della vivibilità e dell’ambiente, contrastando il cambiamento climatico, il deterioramento della qualità dell’aria etc. Il tutto non penalizzando le attività antropiche ma incanalandole verso una compatibilità con i parametri ambientali desiderati.

Con la Delibera di Giunta Comunale n. 209 del 14 ottobre 2025, l’Amministrazione Comunale di Marcianise ha avviato in maniera strutturata e consapevole il percorso di rigenerazione urbana e sviluppo sostenibile, assumendo un atto politico chiaro: governare le trasformazioni della città con metodo, competenza e partecipazione.

L’individuazione, da parte del VII Settore a seguito di lavori svolti con le commissioni consiliari, dei primi cinque ambiti prioritari di intervento rappresenta una scelta strategica che guarda all’intero territorio comunale, senza lasciare indietro nessuna area della città:

* Ambito 1 – Nucleo urbano dal centro storico al contesto limitrofo

* Ambito 2 – Rione Medaglie d’Oro

* Ambito 3 – Ex Area 167

* Ambito 4 – Via De Felice – Viale della Vittoria – Via Verdi

* Ambito 5 – Area agricola

Non si tratta di un elenco di luoghi, ma di una visione complessiva di città, che tiene insieme rigenerazione urbana, sostenibilità ambientale, inclusione sociale e sviluppo economico.

Con la stessa delibera è stata approvata la prima bozza del percorso partecipativo, nella convinzione che le scelte più efficaci siano quelle costruite insieme alla comunità.

Un percorso che ha obiettivi chiari e concreti, ovvero coinvolgere in maniera attiva cittadini, associazioni, istituzioni, imprese e altri portatori di interesse, costruire una visione condivisa di sviluppo per ciascun ambito individuato, definire in modo partecipato i contenuti dei Masterplan, che guideranno le trasformazioni urbane, rafforzare il senso di appartenenza e la responsabilità collettiva verso il futuro della città.