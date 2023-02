La donna protagonista del pomeriggio di sabato nell’ambito della rassegna culturale “Ultimo ballo in maschera”

MADDALONI (Caserta) – Pronti per il primo appuntamento del mese di febbraio 2023 con la fortunata e partecipata rassegna “«Ultimo Ballo in Maschera» ritorno e presenza sul territorio”, giunta alla II edizione. Il prossimo appuntamento è previsto per sabato 11 febbraio 2023 dalle ore 16.30 con la presentazione di Lucia Grimaldi e le riprese Tv di Fulvio De Lucia (disponibili sul canale Youtube “Comunicando” al link https://www.youtube.com /channel/ UCX8Yn68f3CmHNct7M4TughA).

L’apertura dei lavori della Serata “PAROLE DONNE” avverrà con i Saluti istituzionali del dott. Rocco Gervasio Rettore del Convitto Nazionale Statale “Giordano Bruno” che ospita la kermesse.

A seguire due performance di avvio della serata. La prima sarà la Performance musicale a cura di Norma Orabona soprano e Dino Ceparano al Pianoforte con “La cura” del 1996 di Franco Battiato / Manlio Sgalambro. Seguirà la Performance pittorica di Giovanna d’Aiello.

La serata prosegue con la presentazione di due libri.

Antonia Flavio presenta il suo libro “Diario Bruciato” e Lucia Sforza presenta il suo libro “Scusate la follia”. Ci sarà l’intervento della dott.ssa Giovanna Rismino; seguono le letture a cura di Giovanna Santangelo, Vincenza Ventrone, e degli allievi del liceo classico del Convitto Rosaria Voraldi, Gaetano Grisaffi, Giuseppe Cerreto, Rita Feppo e Rosaria Piscitelli.

La chiusura dei lavori prevede la presentazione delle opere di Giovanna d’Aiello a cura delle maestranze Michele Letizia e Carmen Pasconcino. Dunque i saluti con la Performance musicale a cura di Norma Orabona soprano e Dino Ceparano al Pianoforte con “Quello che le donne non dicono” del 1987 di Enrico Ruggeri / Luigi Schiavone.

Nei prossimi giorni, e anche dopo l’evento, contributi anche fotografici e curiosità saranno disponibili nella pagina social dedicata https://www.facebook.com/ultimoballoinmaschera.

Dunque, non resta che rinnovare l’invito per la rassegna “«Ultimo Ballo in Maschera» prevista per sabato 11 febbraio 2023 dalle ore 16.30.

Gli organizzatori, i collaboratori e i partners (si allega al presente comunicato elenco dettagliato) ringraziano quanti interverranno.

Per aggiornamenti si rimanda alla pagina social https://www.facebook.com/ultimoballoinmaschera o mail a ultimoballoinmaschera@gmail.com.