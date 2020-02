La dott.ssa Capobianchi incontra Meritocrazia Italia

Si è conclusa una giornata densa di emozioni per Meritocrazia Italia che è stata accolta dalla dott.ssa Maria Rosaria Capobianchi, direttore del Laboratorio di Virologia dell’Ospedale Spallanzani di Roma, conosciuta ormai in tutto il mondo per aver concorso nell’isolamento della sequenza del coronavirus 2019-nCoV, passo fondamentale per tutta la comunità scientifica perché consentirà di accelerare la ricerca per il contrasto di questa malattia. La dott.ssa Capobianchi, in pieno e perfetto spirito meritocratico, ha ricevuto i dirigenti di Meritocrazia Italia, Antonino Raffone, Paolo Patrizio ed Alessia Fachechi,con tutto il proprio laboratorio di ricerca.

Nell’intervista che ne è seguita la Dott.ssa ha spiegato che l’isolamento del virus è un passo importante perché permette di capirne la sua biologia, indispensabile per poter arrivare ad una cura.

Viene inoltre chiesto alla dott.ssa Capobianchi di mandare un messaggio sul merito nella ricerca e di grande commozione e gioia è stata la sua risposta:

“io voglio dire che la ricerca in Italia E’ VIVA, che ci sono tanti giovani ai quali cerchiamo di dare delle opportunità. È cambiato qualcosa nell’assetto normativo, perché da poco è stata finalmente data una regolamentazione alla classe dei ricercatori nell’ambito del sistema sanitario, quindi è stata creata la carriera della ricerca, in gergo la piramide della ricerca nel pieno rispetto della meritocrazia perché prevede un cammino per arrivare al vertice.”

Durante tutta l’intervista ha colpito la compostezza, il garbo e soprattutto l’umiltà della dott.ssa Capobianchi, che alla successiva domanda: cosa si prova ad avere la consapevolezza di essere riuscita in una grande impresa?, la dott.ssa risponde:

“isolare un virus, non solo il coronavirus, è sempre motivo di orgoglio”.

Al termine dell’incontro, Meritocrazia Italia, con grande orgoglio e privilegio ha nominato la dott.ssa Capobianchi, e tutto il gruppo di ricerca, Dirigenti Nazionali di Meritocrazia Italia, e con immensa gioia ha consegnato loro i propri gadget.

Meritocrazia Italia ringrazia la dott.ssa Capobianchi e tutto il proprio gruppo di ricercatori per l’impegno e la dedizione profusa quotidianamente, che con il loro eccellente lavoro hanno confermato ancora una volta che il Sistema Nazionale Italiano è all’avanguardia per la competenza e professionalità dei propri medici e ricercatori.

Roma, 8 febbraio 2020 Meritocrazia Italia