LA DS ADELE VAIRO PREMIATA ALLA XXII EDIZIONE DEL PREMIO INTERNAZIONALE BRONZI DI RIACE

La Dirigente casertana tra gli insigniti “fieri guerrieri” che – con forza e caparbietà – hanno dato lustro alla propria terra.

La manager casertana Adele Vairo, dirigente scolastico del Liceo “Manzoni” di Caserta, presidente provinciale e vice regionale ANP (associazione nazionale dirigenti pubblici ed alte professionalità della scuola), vede ancora una volta riconosciuto, con l’attribuzione del “Premio Internazionale Bronzi di Riace XXII ed. 2023”, il suo quotidiano impegno personale e professionale.

Dettagliata la motivazione: “per la lunga e ed importante carriera in ambito scolastico nel corso della quale ha speso tutta sé stessa per migliorare e far crescere l’offerta formativa della scuola italiana. Una sensibilità ed una attenzione profuse anche nella Pubblica Amministrazione nei molti ambiti associativi e sociali in cui ha dimostrato spirito di abnegazione e vivo desiderio di contribuire al miglioramento della vita civile e sociale del Paese. Per i numerosi riconoscimenti e le diverse pubblicazioni testimoni concreti di questo spirito di vera guerriera”.

La Dirigente Vairo riceverà il prestigioso riconoscimento per la Sez. Montessori (formazione e scuola) durante la cerimonia che si terrà, nella Biblioteca Vittorio Emanuele III, Napoli il prossimo 3 ottobre 2023.

Nato a Reggio Calabria, approda a Napoli il Premio Internazionale Bronzi di Riace, che, giunto alla XXII edizione, ha in questi anni acquisito respiro nazionale ed internazionale.

L’evento, che beneficia del patrocinio della Città Metropolitana, del Comune, della Camera di Commercio di Reggio Calabria e della Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria, ha quale promotore il presidente Giuseppe Tripodi sostenuto dal presidente onorario Giuseppe Viceconte. Il “Premio Internazionale Bronzi di Riace” è nato con l’intenzione di celebrare la ricorrenza del ritrovamento di queste opere scultoree e di valorizzare tutte quelle personalità che hanno combattuto per la crescita e lo sviluppo della nostra Patria, della propria terra, con competenza e professionalità, distinguendosi in Italia e nel mondo. “Siamo felicissimi di essere a Napoli – ha dichiarato Tripodi – per offrire un riconoscimento a quelle figure che, come fieri guerrieri, hanno contribuito a portare sempre più in alto il rispetto e la stima per l’Italia non solo nel nostro paese ma nel mondo intero. Nella vita occorre sempre lottare per

raggiungere grandi risultati ed i nostri premiati rappresentano al meglio lo spirito degli antichi Bronzi di Riace a cui il premio si ispira. Napoli ci accoglie con il suo consueto spirito e la sua bellezza e noi ne siamo davvero fieri”.

Grande soddisfazione anche per la direttrice della Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III, sede dell’ambito riconoscimento, la Dr.ssa Maria Iannotti: “Per noi ospitare questo evento è un grande onore. Avremo, tra gli ospiti, figure di enorme levatura, da tutta la penisola, tra storici, giornalisti, medici, scienziati, servitori dello stato e molto altro ancora. Un vero caleidoscopio dell’Italia migliore; i premiati, i cui curricula sono stati attentamente selezionati da un importante comitato d’onore, sono davvero figure di grande importanza”.

Figure di grande rilievo i premiati: