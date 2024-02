La FAI-CISL di Caserta a sostegno della protesta degli agricoltori

Riceviamo e pubblichiamo quanto diramato dalla Fai-Cisl per mezzo della sua Segretaria Generale Maria Perrillo: “Alla luce della protesta degli agricoltori la FAI-CISL di Caserta è a sostegno e supporto della categoria agroalimentare. Siamo consapevoli che la situazione non è semplice e che potrebbe aggravarsi se non si trova un punto comune tra le aziende agricole, piccoli produttori e comunità europea. Ricordiamo che il PNRR (Piano nazionale ripresa resilienza) prevede ingenti somme a supporto delle aziende agricole ma, nello stesso tempo, c’è bisogno di uno snellimento della burocrazia, per rendere più veloce l’accesso ai fondi da parte delle stesse. Purtroppo le tematiche della PAC (Politica Agricola Comune) e del Green Deal (Patto verde europeo) sono molto complesse; le stesse vanno esemplificate e migliorate al fine di evitare problematiche sulla condizionalità sociale dei tantissimi lavoratori agricoli. Il nostro auspicio è di non mettere in contrapposizione ambiente ed agricoltura sostenibilità sociale e profitti, perché altrimenti il problema potrebbe diventare ben più serio. La FAI-CISL di Caserta ritiene che al primo posto debbano esserci un’agricoltura virtuosa, la sicurezza alimentare e redditi dignitosi per i lavoratori, nel rispetto del contratto collettivo nazionale e provinciale. Concludo assicurando agli agricoltori il pieno sostegno della categoria, monitorando l’evolversi delle vicende che hanno portato a questo malcontento”.