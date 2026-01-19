La favola nera della fenice nel regno delle seterie borboniche

SAN LEUCIO(Caserta) – È previsto per il prossimo sabato un nuovo appuntamento culturale casertano della rassegna d’arte e libri Antonio del Monaco by Ultimo Ballo in Maschera, ideata e diretta dal Maestro Michele Letizia, in collaborazione con l’UNAC Campania.

È noto che la rassegna Ultimo Ballo in Maschera rientra tra quelle coordinate dal Salotto Benois – cultura varietà.

L’evento riguarda nuovamente il libro “LA FENICE E LA SUA FAVOLA NERA” di Nanna Cuccaro già presentato il 10 gennaio 2026 presso la libreria MONDADORI BOOKSTORE del Centro Commerciale “Medì” di Teverola.

La serata promozionale è organizzata anche dalla KIMERIK edizioni e da Maison Eventi di San Leucio (via Fedele Fischetti 14 in San Leucio di Caserta) che ospita l’evento.

La presentazione si terrà sabato 24 gennaio 2026 dalle ore 17.00 alle ore 21.00.

Protagonista del pomeriggio sarà il libro “ LA FENICE E LA SUA FAVOLA NERA” di Nanna Cuccaro edito dalla “Casa editrice Kimerik” nell’ambito dei “Percorsi” di Narrativa nell’ottobre 2025 e l’opera pittorica dell’Artista Daniela Colonna dal titolo “Il Silenzio degli occhi”.

Alla serata interverranno l’autrice “Nanna Cuccaro”, la prof.ssa Adele Vairo (Dirigente Scolastico) e la psicologa criminologa dott.ssa Nadia Ersilia Atzori. Modera la serata l’avvocato Vittorio Pisanti.

Nel corso dell’evento sarà esposto “Il Silenzio degli Occhi” opera pittorica dell’Artista Daniela Colonna.

Sono previsti gli interventi di altri relatori ospiti: Fiore Marro (direttore de L’Inviatonews), Luigi Di Nuzzo (docente di Filosofia), Massimo Capasso (editore), Daniela Colonna (pittrice) e Michail Benois Letizià (creativo).

Per aggiornamenti si rimanda alla pagina social https://www.facebook.com/ultimoballoinmaschera o mail a ultimoballoinmaschera@gmail.com.