La Federazione degli Ordini Dottori Agronomi dell’Abruzzo e della Provincia di Pescara presentano il “Manuale del CTU e del perito” di Ciro Costagliola

La Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali dell’Abruzzo e l’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Pescara hanno organizzato per venerdi 17 maggio, ore 17 presso la sala Conferenze del Centro Agroalimentare la Valle della Pescara, via Nazionale SS 602, contrada Buccieri, Cepegatti (Pescara) la presentazione del volume “Manuale del CTU e del perito, Guida pratica per il consulente del magistrato civile e penale dopo la riforma Cartabia ed i decreti attuativi di riordino del processo civile” di Ciro Costagliola edito da Hoepli spa.

Apriranno i lavori il Presidente della FODAF Abruzzo dr. agr. Francesco N. Giammarino ed il Presidente dell’ODAF di Pescara dr. agr. Paolo Sonni. Seguirà la presentazione del volume, a cura dell’autore. Il manuale, commenta Costagliola, si rivolge a ingegneri, architetti, agronomi e ai tanti altri professionisti che si iscrivono all’albo dei CTU o dei periti in materia penale o che esercitano l’attività di consulenti di parte nel rito civile e penale nonché nell’arbitrato. Ricco di consigli e casi pratici, il volume offre ai professionisti gli strumenti necessari per avvicinarsi al ruolo dell’ausiliario del giudice fornendo un inquadramento sistematico della materia e introducendo il tema delle fonti del diritto per poi affrontare gli argomenti della consulenza tecnica di ufficio, dell’accertamento tecnico preventivo, della procedura fallimentare, dei compensi al CTU, dell’arbitrato, del supporto al magistrato penale. Chiudono il testo esempi di consulenze svolte, schemi di domande, verbali e comunicazioni al giudice scaricabili anche alla pagina del libro sul sito dell’editore. La presentazione del volume tecnico rientra nelle attività formative organizzate dall’Ordine che mirano a formare gli agronomi, che si iscrivono all’albo dei CTU o dei periti in materia penale e che esercitano l’attività di consulenti di parte nel rito civile, penale e nell’arbitrato. La presentazione del testo sarà articolata in un incontro dove verranno trattati gli aspetti dell’attività del CTU, del perito in materia penale, del consulente tecnico di parte, dell’arbitro con l’obiettivo di fornire le conoscenze di base richieste dalla normativa per svolgere il ruolo di ausiliario del giudice e di CTP. L’obiettivo principale è di formare i tecnici non ancora iscritti all’albo dei CTU e dei periti da una parte, ed aggiornare i professionisti già iscritti negli albi rispetto alle nuove norme introdotte con la riforma Cartabia ed i decreti attuativi dall’altra, affinché gli agronomi acquisiscano la padronanza delle modalità di svolgimento delle operazioni peritali e delle dinamiche del processo telematico. L’incontro formativo ha contemplato sia la necessità di soddisfare le esigenze dei professionisti che intendono effettuare l’iscrizione all’albo dei CTU e dei periti in materia penale, che quelle dei consulenti più esperti che vogliono aggiornare la loro preparazione sulla materia. Contestualmente è un ottimo momento di aggiornamento anche per i professionisti chiamati a svolgere la consulenza tecnica di parte, la perizia stragiudiziale e l’arbitrato.