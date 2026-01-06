LA FENICE E LA SUA FAVOLA NERA di Nanna Cuccaro al “Medì”

TEVEROLA (Caserta) – Il 2026 presenta una nuova programmazione culturale casertana della rassegna d’arte e libri Antonio del Monaco by Ultimo Ballo in Maschera, ideata e diretta dal Maestro Michele Letizia, in collaborazione con l’UNAC Campania.

La rassegna Ultimo Ballo in Maschera rientra tra quelli coordinati dal Salotto Benois – cultura varietà.

La quinta edizione della rassegna d’arte e libri Antonio del Monaco by Ultimo Ballo in Maschera presenta la serata dedicata al libro “LA FENICE E LA SUA FAVOLA NERA” di Nanna Cuccaro il 10 gennaio 2026 presso la libreria MONDADORI BOOKSTORE del Centro Commerciale “Medì” di Teverola.

L’evento promozionale è organizzato anche dalla KIMERIK edizioni e da MONDADORI bookstore di Teverola.

La presentazione di sabato 10 gennaio 2026 inizierà alle ore 18.00 e sarà dedicata al

libro “ LA FENICE E LA SUA FAVOLA NERA” di Nanna Cuccaro edito dalla “Casa editrice Kimerik” nell’ambito dei “Percorsi” di Narrativa nell’ottobre 2025.

Relativamente alle info biografiche dell’autrice va detto che “è cresciuta a Caserta, con una fragilità forgiata negli anni da immensi dolori che l’hanno resa forte e combattiva”. In particolare, l’opera che sarà presentata il 10 gennaio è la sua opera d’esordio.

Per la sintesi dell’opera, invece:

«Raccontarsi è il primo passo verso la guarigione: un mosaico di storie di coraggio e resilienza, di donne che hanno combattuto contro se stesse e i propri carnefici.

Un inno al femminile, con forte eco al mondo greco, che trasforma il dolore in salvezza e le ceneri in rinascita proprio come la Fenice.

Un quadro nudo e crudo del dark side della società odierna, tra ipocrisia e indifferenza, leggi inefficaci, cyberbullismo, dark web e tossicodipendenze.

Cos’è amore e cosa amore NON è?

Non è un narciso e non è un carnefice, non è una colpa e non è una punizione.

L’invito a perdonarsi e ricominciare riscoprendo ciò che ci rende vivi, a preferire il riscatto personale alla vendetta, a trovare il modo di superare quelle sfide a cui nessuno ci prepara.

Si può arrivare ad amare ciò che rende schiavi? In che modo le catene diventano ali?

Padri dimentichi del loro ruolo e donne che riscoprono il senso dell’essere madri, mura domestiche che diventano prigioni e focolari che restituiscono il senso di un fuoco che non si spegne mai, consumando e trasformando senza distruggere.

Donne forti, che si sono salvate da sole e portano i segni delle proprie battaglie, madri assenti che si scoprono eroine, ricordando per non dimenticare mai.

Il faro della cultura, sempre acceso, specchio in cui riconoscersi e mentore con cui confrontarsi.

La sorpresa dello scoprirsi simili e solidali nelle avversità.

Tra simbolismo e cruda realtà, una preghiera che attraversa le fiamme della sofferenza per approdare a un nuovo inizio».

Alla serata interverranno l’autrice “Nanna Cuccaro”, la rappresentanza della KIMERIK casa editrice, il criminologo Massimo Capasso, e la collaborazione di Michail Benois Letizià creativo e art director della rassegna ANTONIOdelMONACO Arte e Libri.

La moderazione della manifestazione è stata assegnata ad Anna Rita Canone giornalista BELVEDERENEWS 2.0.

Per la riuscita della manifestazione va un ringraziamento particolare al personale MONDADORI BOOKSTORE di Teverola.

L’evento prevede una tavola rotonda che tratta argomenti inerenti all’opera in particolare dalla multipla personalità Jekyll/Hyde al ritorno di Ulisse in patria.

La conferenza affronta alcune parole di Nanna Cuccaro con riflessioni di Michail Benois Letizià.

Nel corso della manifestazione l’autrice Nanna Cuccaro consegnerà le copie autografate del libro sempre nei locali della libreria MONDADORI BOOKSTORE del Centro Commerciale “Medì” di Teverola (https://www.centrocommercialemedi.it/).

Per tutti gli altri aggiornamenti e contributi si rimanda alla pagina social https://www.facebook.com/ultimoballoinmaschera.

Gli organizzatori, i collaboratori e i partners ringraziano quanti interverranno.

Per aggiornamenti si rimanda alla pagina social https://www.facebook.com/ultimoballoinmaschera o mail a ultimoballoinmaschera@gmail.com.