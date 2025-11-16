“La fiaba del cuore”: presentazione libro Assoc. “Casa San Francesco”

Caserta. Un sabato pomeriggio di gioia, ieri 15 Novembre, presso la Chiesa di San Sebastiano Martire, in Largo San Sebastiano, a partire dalle 18.30.

I lavori si sono aperti con la Santa Messa, celebrata dal Parroco, don Domenico Pontillo ed animata dai bambini che frequentano l’Associazione di volontariato “Casa San Francesco” .

A seguire, è stato presentato il secondo libro dell’ Associazione, dal titolo “la fiaba del cuore”, con grande partecipazione ed entusiasmo da parte di tutti i bambini che hanno collaborato ad illustrare il libro, con i loro bellissimi e coloratissimi disegni.

Il libro, scritto dall’ Autrice, Renata D’Arezzo, in collaborazione con la Prof.ssa, Nadia Verdile, che si è occupata della prefazione, è un libro per bambini che, oltre a raccontare una favola, rappresenta l’invito a credere sempre nella bellezza delle cose semplici, che sono, poi, sempre, le più preziose.

Preziose, come gli interventi della D’Arezzo e della Verdile e dei sorrisi dei bambini e ragazzi, tra cui gli autori dei disegni della favola, menzionati all’interno del libro: Alessandro, Veronica, Kaveesha, Alessio, Clemente, Francesco, Ethan, Vincenzo e Maimouna, che avranno imparato a custodire gli insegnamenti, attraverso la lettura e la partecipazione diretta, di una storia che tocca il cuore.