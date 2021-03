Di Jessica A. Silvestro

Caserta. Iniziati da più di 20 giorni i lavori in Viale Dei Bersaglieri,proprio all’entrata del Parco degli Aranci.

La strada è occupata da un miniescavatore e da almeno 5 operai impegnati per l’installazione della fibra 5G,che dovrebbe,poi, consentire agli abitanti locali una più veloce navigazione in rete.

Il cantiere, che ha una lunghezza di circa 3 Km occupando anche i margini della corsia di marcia, ad oggi non ha ancora una data di ultimazione dei lavori.