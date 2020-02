La fiducia di Simone Toscano:” Una vittoria potrà dare fiducia a questa squadra”

Caserta. Gli è bastato poco per farsi amare dai tifosi della Casertana, stiamo parlando di Simone Toscano. Il centrocampista domenica è stato decisivo con il gol allo scadere contro il Picerno.

Queste le parole di Toscano in conferenza stampa:” Domenica purtroppo non è stata una bella prestazione, ma siamo stati bravi e fortunati a trovare comunque un pari importante. I fischi dei tifosi a fine partita sono giusti, in casa nostra dobbiamo cercare di dare sempre il massimo, domenica cercheremo di rilanciarci in classifica. Domenica dovremo cercare di portare la partita subito in discesa, il Bisceglie cercherà di venire a fare punti qui. L’umore nello spogliatoio e quello giusto, sappiamo di essere a soli 3 punti dalla zona playoff.