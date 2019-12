La Filcams CGIL offre un corso di formazione gratuito per tutti/e coloro che vogliono svolgere il lavoro di Colf e/o Badante

CASERTA – La Filcams Cgil di Caserta, con Ebincolf e il centro multiservizi Ce.Mu. con la partecipazione del Sistema Colf, offre un corso di formazione gratuito a tutte le persone che intendono avviarsi o che già svolgono il lavoro di cura della casa e/o assistenza alle persone come Colf o Badante. Filcams (Federazione italiana lavoratori commercio, albergo, mensa e servizi) è il sindacato italiano che fa capo alla CGIL ed è firmatario del Contratto Collettivo Nazionale del lavoro domestico che regola dinamiche contrattuali e previdenziali per tutti le colf e badanti.

La prima tappa del percorso formativo sarà a Recale (alle porte di Caserta) per poi proseguire in altri comuni della provincia. Il programma prevede tredici lezioni frontali per un totale di 40 ore per corso base per Colf e 24 ore per corso di specializzazione per Badante. Le lezioni si svolgeranno di pomeriggio.



Particolare attenzione verrà posta sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e sul riconoscere le necessità delle famiglie e degli anziani da assistere. “L’apprendimento delle conoscenze in questo percorso formativo – dichiara in una nota la Filcams Cgil di Caserta – sarà garantito dalla professionalità di docenti qualificati”. Alla fine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza per i partecipanti che abbiano partecipato ad almeno l’80 per cento delle lezioni, conoscano l’italiano e abbiano superato un test conclusivo.

Chi ha già svolto, negli ultimi 3 anni, almeno dodici mesi lavoro nel settore della collaborazione domestica, potrà sostenere un esame che permetterà di ricevere una certificazione professionale. Le iscrizioni gratuite e aperte fino al raggiungimento del numero massimo di 25 iscritti.

Per informazioni è possibile rivolgersi alla Filcams Cgil di Caserta (Via G. Verdi, 42 Caserta, 0823-421934, [email protected]) o all’ufficio immigrazione CGIL Caserta (Via Verdi 7, Caserta 0823/1457145).