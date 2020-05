Molto probabilmente la finale di Champions si giocherà in Turchia, non cambierà quindi luogo la finale di Champions. Potrebbe invece cambiar il format con semifinale e finale in gara unica nel giro di pochi giorni. Ricordiamo che la fase finale della Champions vede coinvolte ben 3 italiane, con l’Atalanta già sicura di giocare i quarti di finale ed invece Napoli e Juventus che dovranno giocare le gare di ritorno, rispettivamente contro Barcellona e Lione.