La Fiorentina batte il Benevento ecco quanto accaduto nel match

A trascinare i viola una tripletta di Vlahovic che indirizza il match nel primo tempo: apre subito ispirato da Ribery, l’uomo capace di cambiare il volto alla squadra con il suo ritorno dal 1’, raddoppia da rapace d’area, fa tris con un’invenzione personale poco prima dell’intervallo, quando sulla trequarti controlla un rinvio del suo portiere, si gira, si accentra e col sinistro disegna una parabola perfetta a giro, che si spegne all’incrocio.

Nella ripresa Inzaghi inserisce Insigne e risistema i suoi, che nonostante il risultato hanno un moto d’orgoglio: il Benevento domina i primi minuti della ripresa, accorcia con Ionita e va vicinissimo al secondo gol che l’avrebbe veramente riaperta in almeno tre occasioni, concentrate in una manciata di minuti (strepitoso Dragowski su Caprari). Superata la sfuriata avversaria, la Fiorentina trova un’altra ripartenza vincente, orchestrata dal solito Ribery, che serve Eysseric per il poker che vale un pezzetto di salvezza.