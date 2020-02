La Flik Flok compie 20 anni e diventa campionato italiano assoluto sui 10 km

CASERTA – La Flik Flok, la 10 km che vuole onorare la marcia dei Bersaglieri cui è dedicata, compie venti anni e per l’occasione Caserta indosserà l’abito più bello visto che, l’edizione del ventennale sarà campionato italiano assoluto per la distanza. La gara, e le manifestazioni collaterali, saranno presentate mercoledì 12 febbraio 2020, alle ore 10:00, presso la Caserma “Ferrari Orsi” di Caserta dove si svolgerà la conferenza stampa per il lancio della ventesima edizione della “Flik Flok” del prossimo 11 ottobre 2020.

L’edizione del ventennale, sarà caratterizzata, dalla collaborazione tra Istituzioni, ed in particolare, per l’edizione di quest’anno, saranno coinvolti ben 14 istituti scolastici secondari, in stretta collaborazione con le istituzioni scolastiche, la Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL), il Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e le Istituzioni Locali.



L’Associazione Sportiva dilettantistica Garibaldi, appendice sportiva dell’organizzazione dell’Esercito per l’edizione del ventennale, è riuscita, per la prima volta a Caserta, ad ottenere la concessione del Campionato individuale assoluto italiano di corsa sui 10 kilometri da parte della FIDAL, e del campionato Esercito. L’evento oltre che a portare lustro alla Forza Armata, contribuisce ad accrescere il prestigio sportivo della Città di Caserta, interessata già nei mesi scorsi a vari eventi sportivi di rilevanza internazionale, tra cui va menzionata l’Universiade. L’edizione di quest’anno della Flik Flok, a riprova della sempre maggiore importanza dello sport in Campania, si caratterizza anche per la collaborazione attiva e sinergica con l’organizzazione della Napoli City half Marathon, partner tecnico della manifestazione.



Durante la conferenza stampa sarà presentato il progetto della gara, inoltre verrà illustrato il piano di lavoro sviluppato in collaborazione con le scuole, che prevede lo l’approfondimento e lo sviluppo di tematiche riguardanti sia la manifestazione sportiva in se, sia le attività che saranno messe in atto nel Village sportivo che sarà allestito nei giorni antecedenti la manifestazione, ed in particolare, le aree dell’informatica, dello sport, dell’arte, della cultura, della salute e della tecnologia.



Collaborazioni che nascono mesi prima dell’evento per la perfetta riuscita dello stesso ed il massimo coinvolgimento di studenti, appassionati e cittadinanza. Sarà reso pubblico inoltre, grazie alla collaborazione con un noto sponsor, un progetto ambizioso, che caratterizzerà sia l’edizione del ventennale, che le prossime edizioni.